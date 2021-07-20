Ирина Шейк поделилась с подписчиками "горячими" фото в бикини

Приятно, как любимая работа, такая приятная – супермодель Ирину Шейк заметили на съемках на курорте Тулум в Мексике

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Знаменитая российская супермодель и актриса татаро-русского происхождения Ирина Шейк поделилась с подписчиками жаркими фотографиями в бикини.

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Шейк участвует в съемках новой кампании бренда купальников Кэндис Свейнпол Tropic Of C на популярном у знаменитостей курорте Тулум в Мексике.

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Часть съемок прошла и после заката – эти кадры также можно увидеть в Инстаграме бренда. Сама Кэндис, а также модель Джоан Смоллс составили компанию Ирине.

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В рабочей поездке Шейк также сопровождал ее агент Али Кавусси, серию забавных селфи с ним Ирина опубликовала у себя в ленте.

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Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал ее иконой модной индустрии. Личная жизнь модели всегда находится под прицелом журналистов. С 2010 по 2015 год она состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, с 2015 года – с актером Брэдли Купером, от которого у нее дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

А недавно СМИ стали приписывать Ирине романтическую связь с рэпером Канье Уэстом, в его клипе на песню "Power" она снималась. Но очевидных подтверждений этого романа ни у кого пока нет.

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