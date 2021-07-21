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Тинатин Далакишвили

Тина Далакишвили вышла замуж: кто избранник актрисы?

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (451)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210721/252378932/Tina-Dalakishvili-vyshla-zamuzh-kto-izbrannik-aktrisy.html

Свою личную жизнь актриса всегда держала под запретом, но сейчас, видимо, тот момент, когда есть чем похвастаться

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Известная в России и Грузии актриса Тина (Тинатин) Далакишвили вышла замуж, фотографию в "свадебном" образе актриса выложила в сторис.

Тина Далакишвили и ее избранник – Ника Антадзе сейчас находятся в Великобритании. Далакишвили пребывает там уже несколько месяцев, непонятно – по работе или для отдыха. Однако недавно к ней присоединился и Антадзе.

Оттуда пара опубликовала сторис – Тина в легком атласном топе с фатой на голове, но в джинсах и пиджаке, а Ника – в белой майке поло и также джинсах.

Опубликовано Nikusha Antadze Вторник, 20 июля 2021 г.

Судя по всему, молодые люди решили отказаться от традиционных мероприятий и расписаться "по-простому". Пока неизвестно других подробностей о новом этапе жизни Далакишвили, однако сторис уже заинтриговали подписчиков.

Партнер Далакишвили Ника Антадзе – креативный директор в HOLMES&WATSON. Актриса не любит распространяться о личной жизни, ограничивается лишь фотографиями. Однако вместе Далакишвили и Антадзе уже не первый год.

Тина Далакишвили по образованию ландшафтный дизайнер. Но это не помешало ей обрести популярность в совершенно другой области. Сейчас Далакишвили известная актриса не только в Грузии, но и за ее пределами. Тина активно снимается в России, особенно любима режиссером Резо Гигинеишвили, который снял ее в фильмах "Любовь с акцентом" и "Заложники". Ее также можно увидеть в фильмах "Звезда", "Про любовь. Только для взрослых", "Яна+Янко" и других.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (451)

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