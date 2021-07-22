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Невероятная: в сети не могут налюбоваться на сменившую имидж Кети Топурия

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (458)
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Новый снимок 34-летней солистки группы A'Studio набирает популярность в Сети и радует всех преданных фанатов

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия снова вдохновила фанатов – в Сети не могут налюбоваться на сменившую имидж звезду.

34-летняя Топурия любит экспериментировать с прическами. Звезда чудесно выглядит как с каре, так и с длинными локонами. С приходом лета Кети решилась на окрашивание и поделилась с подписчиками результатами своего преображения.

Топурия опубликовала фотографию, на которой позировала в костюме голубого оттенка. Наряд, состоящий из удобной рубашки и шорт, оценили все фанаты в Instagram.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Свой образ звезда разбавила аксессуарами – маленькой сумкой серого оттенка, а также серебряными украшениями. Подписчики похвалили стильную Топурия, которая решилась на смену имиджа, и написали много приятных комментариев.

"Очень идет этот цвет волос", "Красавица", "Кети, ты невероятная", "Очень удачное окрашивание", "Этот имидж определенно ваш", – написали в сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (458)
Теги:
Кети Топурия

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