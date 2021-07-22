Спорт объединяет: СМИ раскрыли авторитетного бойфренда похудевшей Адель

Певица никак не комментирует информацию источников, но продолжает провоцировать слухи о новых отношениях

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Источники раскрыли подробности романа британской звезды Адель и баскетбольного агента по имени Рич Пол – пару подловили на "спортивном" свидании.

Не так давно Адель впервые за длительный период вышла на публику. Звезда, ставшая неузнаваемой после резкого похудения, сходила на футбольный мачт. Стильный наряд Адель привлек внимание присутствующих, после чего журналисты приметили и ее нового спутника.

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СМИ тут же заговорили о новом романе Адель. По словам источников, звезда начала встречаться с баскетбольным агентом, которого зовут Рич Пол. Мужчина – авторитетный менеджер звезд НБА. Под его "крылом" есть даже Леброн Джеймс.

Друзья из окружения певицы также подтвердили, что Адель и Рич не просто так сидели вместе во время спортивного мероприятия и это свидание нельзя назвать первым, так как звезды встречаются несколько месяцев.

Любопытно, что до этого Рич встречался с экс-женой известного актера Тоби Магуайра – дизайнером Дженнифер Мейер.

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