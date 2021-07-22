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Модная мама: папарацци поймали Наоми Кэмпбелл на прогулке с дочкой

© AFP / Sinead Lynch
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (465)
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51-летняя супермодель вышла в свет с маленькой дочерью и впервые за долгое время попала в объективы фотографов

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Модель Наоми Кэмпбелл попалась под "обстрел" папарацци во время прогулки с маленькой дочкой: об этом рассказали иностранные СМИ.

Кэмпбелл тщательно охраняет личные границы и редко говорит о личной жизни. В мае 2021 года 51-летняя модель впервые стала мамой чудесной малышки. СМИ уверены, что звезда прибегла к услугам суррогатной матери, из-за чего ее никто не видел беременной.

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Публикация от Oggi (@oggisettimanale)

И хоть модель тщательно скрывала ребенка от назойливых репортеров, она все-таки попала в объективы папарацци: звезду засняли во время семейной прогулки. Об этом рассказало итальянское издание OGGI.

Фотографом удалось сфотографировать момент, как модель прогуливается по улицам с коляской, в которой спит двухмесячная девочка.

При этом Наоми выглядела очень стильно: звезда надела белую рубашку свободного кроя, зеленые брюки, серые кроссовки и кепку.

Однотонная коляска была накрыта розовым платком, благодаря которой никто не смог разглядеть лица малышки.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (465)
Теги:
Наоми Кэмпбелл

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