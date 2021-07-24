У актера Сергея Безрукова родился пятый ребенок

Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон – всего у актера теперь три сына и две дочери

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным.

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Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан.

Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году. До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей у них не было. Кроме того, у артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.