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Актер Сергей Безруков

У актера Сергея Безрукова родился пятый ребенок

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (478)
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Sputnik Грузия
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Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон – всего у актера теперь три сына и две дочери

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным.

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан.

Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году. До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей у них не было. Кроме того, у артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (478)
Теги:
Сергей Безруков

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