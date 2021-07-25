16:15 25 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Британский музыкант и певец Стинг

Как выглядеть в 69 лет на 40: Стинг продемонстрировал подтянутую форму на отдыхе

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (483)
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/17/252405273.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210725/252405501/Kak-vyglyadet-v-69-let-na-40-Sting-prodemonstriroval-podtyanutuyu-formu-na-otdykhe.html

Стинг, которому осенью исполнится 70 лет, отлично выглядит, поддерживает форму и отдыхает в кругу друзей в Италии - остается только тихо завидовать

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирно известного певца, 69-летного Стинга папарацци запечатлели во время отдыха на яхте в Италии в крохотных плавках.

Стинг вместе со своей супругой Труди Стайлер отдыхает на яхте на Капри, где и засняли артиста папарацци. На фотографиях видно, что Стинг в прекрасной форме и в миниатюрных плавках демонстрирует свою подтянутую форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Page Six (@pagesix)

Фотографы успели заснять, как певец прыгнул в воду, а после вновь поднялся на яхту и присоединился к друзьям.

Интересно, что многие звезды в этом году выбрали для отдыха именно Италию. Так недавно там побывали Крисси Тайген и Джон Ледженд, Крисс Дженнер со своим бойфрендом Кори Гэмблом, а также Гарри Стайлс с Оливией Уальд.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (483)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наоми Осака из Японии держит олимпийский факел после зажжения олимпийского огня на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться