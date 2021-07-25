Как выглядеть в 69 лет на 40: Стинг продемонстрировал подтянутую форму на отдыхе

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирно известного певца, 69-летного Стинга папарацци запечатлели во время отдыха на яхте в Италии в крохотных плавках.
Стинг вместе со своей супругой Труди Стайлер отдыхает на яхте на Капри, где и засняли артиста папарацци. На фотографиях видно, что Стинг в прекрасной форме и в миниатюрных плавках демонстрирует свою подтянутую форму.
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Фотографы успели заснять, как певец прыгнул в воду, а после вновь поднялся на яхту и присоединился к друзьям.
Интересно, что многие звезды в этом году выбрали для отдыха именно Италию. Так недавно там побывали Крисси Тайген и Джон Ледженд, Крисс Дженнер со своим бойфрендом Кори Гэмблом, а также Гарри Стайлс с Оливией Уальд.
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