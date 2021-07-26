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Певец Эмин Агаларов

"Близнецы друг друга" - Алсу и Эмин выпустили совместный клип

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (493)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210726/252427435/Bliznetsy-drug-druga---Alsu-i-Emin-vypustili-sovmestnyy-klip.html

Поклонники довольны дуэтом и пишут положительные комментарии в социальных сетях исполнителей

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные".

Это событие артисты прокомментировали на своих страницах в соцсетях, порадовав подписчиков.

"Встречайте наше красивое видео на песню", - написала Алсу.

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Публикация от ALSOU (@alsou_a)

А Эмин оказался более многословным об общем детище, написав:

"В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом", - прокомментировал артист.

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Публикация от Emin (@eminofficial)

В черно-белом клипе о любви рассказывается история парня и девушки, которые ссорятся. Однако их чувства настолько сильны, что в конце они все же мирятся.

Поклонники довольны дуэтом и пишут положительные комментарии. "Алсу и Эмин — близнецы друг друга, восточный принц и восточная принцесса, одинаковые семьи, одинаковый бэкграунд, странно, что раньше не случилось этого дуэта. Все очень красиво, особенно их пара, словно созданы друг для друга", "Сочетание голосов приятное Алсу & Эмин, клип красивый", "Прелесть, все со вкусом, сдержано, нежно, любимый черно-белый цвет, белое платье, вкусные голоса, шепот, все, Эмин угодил, лично мне на все 100 %, благодарю любимый исполнитель", - пишут под клипом пользователи.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (493)
Теги:
Эмин Агаларов, Эмин, Алсу

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