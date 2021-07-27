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Певица Ани Лорак

"Силиконовая долина": Лорак в мокром купальнике вызвала критику в сети

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (495)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210727/252433370/Silikonovaya-dolina-Lorak-v-mokrom-kupalnike-vyzvala-kritiku-v-seti.html

Певица проводит отпуск на курорте в компании дочки Софии и не стесняется демонстрировать все достоинства своей фигуры

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети: снимок звезды в мокром купальнике понравился далеко не всем подписчикам.

42-летняя Лорак улетела отдыхать с 10-летней дочерью. Певица проводит время на берегу Черного моря, в Бодруме, не забывая делиться интригующими и горячими снимками для подписчиков в Instagram. Очередной день звезда начала возле бассейна, где понежилась под лучами утреннего солнца.

Для сеанса загара Лорак выбрала очень сексуальный образ и неожиданно спровоцировала недовольство фанатов: звезду заподозрили в увлечении пластической хирургией.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

На фото Ани позировала в эффектном бикини металлического оттенка. Купальник скрывал минимальную часть шикарного тела звезды. Фанаты тут же заметили некоторые изменения в фигуре певицы и не стали молчать.

"Когда успела сделать пластику?"; "Губы, декольте - просто Силиконовая долина"; "Не перестарайся с улучшайзингом"; "Не было таких форм раньше"; "Горячо", - написали фанаты.

А вот за день до этого Лорак показала видео с маленькой дочкой и вызвала более положительную реакцию - певица растрогала поклонников до слез.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (495)
Теги:
Ани Лорак

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