Все из-за бикини: Пинк вмешалась в громкий скандал с гандболистками

Певица поддержала спортсменок – прилюдно обвинила Европейскую федерацию по гандболу и призвала оштрафовать ее за сексизм

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Американская певица Пинк вмешалась в громкий скандал с норвежскими гандболистками, отказавшимися играть в бикини – об этом стало известно из соцсетей звезды.

На прошлой неделе сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за то, что спортсменки отказались выступать на ЧМ Европы в Болгарии в общепринятом виде. Девушки надели шорты вместо низа от бикини, из-за чего комитет федерации гандбола выписал им штраф в размере полутора тысяч евро.

Этот случай вызвал массу критики в Сети и спровоцировал бурные споры по поводу женской спортивной формы. В защиту спортсменок решила встать певица Пинк.

© AP Photo / Vianney Le Caer Певица Pink

"Я горжусь сборной Норвегии по пляжному футболу, ведь они протестуют против сексистских законов об игровой форме. ЕФГ нужно оштрафовать за сексизм. Отлично сработано, леди. Я почту за честь выплатить за вас этот штраф", – написала звезда в Twitter.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

​Президент Федерации пообещал изменить ситуацию, изменить правила относительно формы гандболисток и сделать их максимально удобными для всех.

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