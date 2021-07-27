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Певица Pink

Все из-за бикини: Пинк вмешалась в громкий скандал с гандболистками

© AP Photo / JEFF CHRISTENSEN
Шоу-бизнес
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Певица поддержала спортсменок – прилюдно обвинила Европейскую федерацию по гандболу и призвала оштрафовать ее за сексизм

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Американская певица Пинк вмешалась в громкий скандал с норвежскими гандболистками, отказавшимися играть в бикини – об этом стало известно из соцсетей звезды.

На прошлой неделе сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за то, что спортсменки отказались выступать на ЧМ Европы в Болгарии в общепринятом виде. Девушки надели шорты вместо низа от бикини, из-за чего комитет федерации гандбола выписал им штраф в размере полутора тысяч евро.

Этот случай вызвал массу критики в Сети и спровоцировал бурные споры по поводу женской спортивной формы. В защиту спортсменок решила встать певица Пинк.

Певица Pink
© AP Photo / Vianney Le Caer
Певица Pink

"Я горжусь сборной Норвегии по пляжному футболу, ведь они протестуют против сексистских законов об игровой форме. ЕФГ нужно оштрафовать за сексизм. Отлично сработано, леди. Я почту за честь выплатить за вас этот штраф", – написала звезда в Twitter.

​Президент Федерации пообещал изменить ситуацию, изменить правила относительно формы гандболисток и сделать их максимально удобными для всех.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (500)

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