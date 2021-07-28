Гарик Харламов посмеялся над "родственной связью" Моргенштерна и Васильева

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился забавной фотографией, где "объединены" лица Моргенштерна и историка моды Александра Васильева, продолжая шутку об их "родстве".
Гарик Харламов в своем Instagram опубликовал фотоколлаж, сделанный с помощью программы – на лице у Васильева татуировки, как у Моргенштерна, и выглядит он моложе.
"Старый Моргенштерн или молодой Александр Васильев. Решать вам!" – подписал фото Харламов.
Поклонники поняли, что так комик продолжил шутку о "родстве" Васильева и Моргенштерна, так как многие нашли сходство между ними.
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"Отец и сын", "А это не его сын разве?", "Одно лицо", "Так вот кто отец Моргенштерна!!!!! Васильев прямо оторвался на сыне. Ходячий "модный приговор", – пишут комментаторы, оценившие шутку.
Впервые шутка о том, что Моргенштерн якобы сын Васильева прозвучала на передаче "Давай поженимся!". Тогда историк моды также пошутил, что не исключает, что рэпер мог бы оказаться его сыном.
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