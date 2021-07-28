Во всей красе: беременная Нюша продемонстрировала свою фигуру

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Российская певица Нюша поделилась кадром из волнующей фотосъемки – беременная звезда продемонстрировала свою фигуру во всей красе.
Не прошло и недели, как Нюша объявила о второй беременности в новом клипе на песню "Небо знает". Сначала звезда не хотела комментировать новость, но потом подтвердила слухи, опубликовав снимок, на котором заметны значительные перемены в ее внешности.
Певица во всю наслаждается своим положением, что подтверждают посты в Instagram. Беременная Нюша снова продемонстрировала свою фигуру и взволновала Сеть.
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Звезда показала пару снимков, на которых позировала в топе с открытыми плечами и нижнем белье. Таким образом звезда позволила фанатам рассмотреть свои женственные изгибы.
Подписчики уверены, что беременность пошла Нюше на пользу и сделала ее еще красивее.
"Беременность украшает", "Очень сексуально", "В ожидании чуда женщины особо привлекательны", "Красавица", "Это восхитительно", – прокомментировали поклонники.
Ранее Нюша удивила фанатов: беременная звезда показала, как есть с локтя.
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