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Российская модель и телеведущая Виктория Боня

Это жир? Викторию Боню высмеяли за снимок без фотошопа

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (504)
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Бывшая участница "Дома-2" показала свои формы без фильтров и ретуши и спровоцировала критику в Сети

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ведущая и модель Виктория Боня "нарвалась" на критику фанатов – в Сети высмеяли новую фотографию звезды без фотошопа.

Боня давно считается одной из самых известных звезд проекта "Дом-2" и отстает только от Ольги Бузовой. После ухода с проекта, дива стала блогером и моделью, родила дочь и уехала жить в Монако. Боня начала собственный инста-марафон, где помогает женщинам привести свою фигуру в форму.

Если говорить о самой Боне, ведущая ведет активный образ жизни, но отрицает строгие диеты, и даже наоборот, мечтает о пышной, но подтянутой фигуре. Своими успехами звезда похвасталась в Instagram и вызвала насмешки подписчиков. Честный снимок без фотошопа не понравился фанатам.

"Бодипозитив – тренд, где ты показываешь свое тело без ФШ и со всеми изъянами. Как вам, отзывается?" – спросила звезда у аудитории.

"С талией беда", "Простите, это жир?", "Ничего красивого, честно", "Ну вы и с фотошопом не красавица", "Как-то сложно все, особенно ниже пояса", – ответили фанаты.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (504)
Теги:
Ольга Бузова

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