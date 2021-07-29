Все сложно: пиар-директор певицы МакSим рассказала о состоянии звезды

Певицу вывели из медикаментозной комы, но врачи боятся давать любые обещания. Новые детали о здоровье артистки разведали СМИ

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Пиар-директор МакSим Маргарита Соколова раскрыла подробности о состоянии певицы: об этом рассказали СМИ.

Последние новости из жизни Марины Максимовой порадовали фанатов: источники сообщили, что звезду вывели из медикаментозной комы и она начала общаться с медиками знаками. Так ли это на самом деле и что происходит со звездой сейчас - рассказала ее пиар-директор.

Маргарита Соколова дала интервью Пятому каналу, где раскрыла детали состояния МакSим и прокомментировала новость о том, что звезда начала разговаривать.

"Я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор", - ответила репортерам представительница.

Также Маргарита подтвердила, что иногда Марину действительно выводят из медикаментозного сна: когда звезда чувствует себя нормально - она бодрствует, но когда врачи видят, что Максимовой нужен отдых, то снова вводят ее в кому. "Состояние меняется", - подытожила пиар-директор.

Читайте также: