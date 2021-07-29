Юлия Пересильд после Грузии собралась в космос: опубликованы фото в скафандре

Юлия Пересильд, как оказалось, прервала свой отдых в Грузии для участия в съемках уникального проекта – актеры будут сниматься в космосе

ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд продолжает подготовку к полету в космос для съемок фильм "Вызов".

В мае стало известно, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате "Союз МС-18".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

В Instagram-аккаунте актрисы опубликованы фотографии участников будущих съемок в скафандрах: самой Юлии, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

"Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки", – написала Пересильд.

Весной этого года Юлия провела в Грузии несколько недель, и даже ходили разговоры о том, что она может остаться, но она неожиданно уехала, пообещав обязательно вернуться. Теперь понятно, что от Грузии ее оторвал новый творческий проект, не имеющий аналогов.

photo: Julia Peresild / Instagram Актриса Юлия Пересильд с детьми в Грузии

"Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей и наземной космической инфраструктуры. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19".

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

Все отобранные кандидаты проходят специальную подготовку. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку.

В рамках проекта "Вызов" в конце 2020 года был объявлен открытый конкурс на главную роль, предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. Все участники съемок прошли медкомиссию.

В итоге по итогам медицинского и творческого отбора было решено рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина.

Пресс-служба Роскосмоса Режиссёр Клим Шипенко, оператор-постановщик Алексей Дудин и актрисы Юлия Пересильд, Алёна Мордовина и Галина Каирова (слева направо) на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов"

Юлия Пересильд – 36 лет, режиссерский факультет ГИТИС, актриса Театра наций, заслуженная артистка РФ, снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь", "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза" и другие, две премии "Золотой орел".

Клим Шипенко – 37 лет, Калифорнийский университет, актерская студия, актер, режиссер-постановщик, драматург, фильмы "Салют-7", "Текст", "Холоп" и другие.

Алена Мордовина – 33 года, актерский факультет ГИТИС, актриса Нового Драматического театра, снималась в фильмах и сериалах "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка", "Звоните Ди Каприо" и другие.

Алексей Дудин – 40 лет, Московский автомеханический институт, работал на ТВ, оператор-постановщик, операторские работы в фильмах и сериалах "Обратная сторона луны", "Время первых", "Елки-5", "Движение вверх", "Т-34" и другие.

Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Галина Каирова – 26 лет, Краснокутское летное училище ГА имени И. Ф. Васина, Государственный университет управления, пилот.

Читайте также: