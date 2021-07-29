15 лет назад: солистка Little Big показала фото в купальнике и шокировала Сеть

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Солистка группы Little Big Софья Таюрская шокировала Сеть – певица показала фото 15-летней давности, где позировала в купальнике.
После многочисленных обнаженных фотосессий мало кто мог поверить, что новая любовь Ильича когда-то была "в теле", но это действительно так. Певица не раз заявляла, что склонна к полноте и тщательно следит за тем, что ест. А сегодня Софья показала, как выглядела много лет назад, и шокировала всех фанатов.
Звезда Little Big поделилась фотоколлажем из нескольких снимков: один был сделан этим летом, а другой – 15 лет назад.
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На фотографиях три девушки стоят спиной к объективу фотографа, а Соня занимает центровую позицию. Поклонники сразу отметили, что талия звезды стала тоньше, а бедра подтянутее. Все это результаты тренировок и правильного питания.
Таюрская заявила, что никогда не сидела на изнуряющих диетах. Секрет звезды прост – девушка четко понимает, что и когда ест, и контролирует свой голод. В то же время Соня может расслабиться во время отпуска и даже набрать несколько килограммов.
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