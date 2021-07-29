"Вычеркнуть": Ольга Орлова об отношениях с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске

В последний раз Ольга Орлова просила у Шепелева встречи со своим крестником Платоном год назад и получила отказ

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Российская певица, телеведущая Ольга Орлова рассказала об отношениях с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске в интервью на YouTube канале Fametime TV.

По словам Орловой, она общалась с Шепелевым в период, когда Жанна Фриске боролась с недугом. Однако после смерти Фриске Шепелев перестал поддерживать с ней связь и не дает видеться с Платоном, несмотря на то, что Орлова - крестная мальчика.

"Может, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил все, что было связано с Жанной, вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я — иначе. Важно суметь как-то договориться", — считает Орлова.

Однако артистка не оставляет надежды увидеться с Платоном. В последний раз она просила встречи у Шепелева год назад и получила отказ.

"Я согласна, что после того, как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна такого не заслужила. Но так уж случилось... Все равно я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода просто десять минут в кафе попить чай с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так сложилось. Но что я могу сделать?" — говорит Орлова.

Напомним, что совсем недавно Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал фото Платона. Шепелев отметил, что оберегал своего ребенка от пристального внимания прессы.

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