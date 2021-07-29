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Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и модель Екатерина Сафарова на премии МУЗ-ТВ 20/21

Сафарова переключилась на брата Тимати - что они делают вместе во Франции

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (513)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210729/252457567/Safarova-pereklyuchilas-na-brata-Timati---chto-oni-delayut-vmeste-vo-Frantsii.html

С Юнусовым, но другим: победительница шоу "Холостяк" Екатерина Сафарова проводит время с братом Тимати во Франции

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Победительница "Холостяка" Екатерина Сафарова проводит время в Сен-Тропе с братом Тимати Артемом Юнусовым, сторис об этом девушка выложила в свой Instagram.

22-летняя Екатерина Сафарова продолжает свое путешествие по Европе. Теперь на очереди у девушки Франция, где она и встретилась с братом Тимати. Там пара пообедала в одном из ресторанов и, как видно из сторис, хорошо провела время.

Многие СМИ пишут, что Тимати и Сафарова расстались, однако сами они эту информацию не подтверждали, никто из них не говорит на эту тему. Известно лишь то, что отдыхают они в разных местах.

Несмотря на слухи о расставании, также известно, что Тимати успел познакомить Екатерину со своей дочерью Алисой и мамой Симоной Юнусовой.

Встреча с братом Тимати дала поклонникам еще одну надежду на то, что телевизионная пара все же не рассталась.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (513)
Теги:
Катя Сафарова, Тимати

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