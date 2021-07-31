Лепс рассказал о проблемах со здоровьем и отношении к алкоголю

По словам Лепса, у него садится голос, даже если он проведет какое-то время под кондиционером, а на гастроли он берет с собой фониатра

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс рассказал о своем самочувствии, отношению к алкоголю и состоянии связок после перенесенных операций, в интервью "Аргументы и Факты".

По словам певца, сейчас ему необходимо серьезно заниматься своим здоровьем и ограничивать себя в алкоголе, так как "слишком много нажито болячек".

Ранее Григорий Лепс рассказывал о двух перенесенных операциях на связках. Тогда артист отметил, что из-за плотного гастрольного графика был вынужден сразу начинать петь, пропуская период восстановления.

© photo: Sputnik / Viktor Tolochko Открытие XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске

В 2020 году Лепс в одной из клиник Парижа сделал третью операцию на голосовые связки под общим наркозом.

По словам Лепса, у него садится голос, даже если он проведет какое-то время под кондиционером, а на гастроли он берет с собой фониатра.

"Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье", – пояснил певец.

Также в интервью Лепс сказал, что любит алкоголь, однако сейчас старается им не злоупотреблять и пьяным бывает крайне редко.

"Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Нет. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить – бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс", – подчеркнул артист.

© photo: Sputnik / Евгения Новоженина Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Григорий Лепс также рассказал, что любит во время отдыха много ходить, занимается плаваньем, старается не наедаться на ночь и правильно питаться.

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