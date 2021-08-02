"Как он выглядит?" – актриса Елена Яковлева не знает Моргенштерна

Яковлева сказала, что не против непрофессиональных актеров на сцене, однако постановку ждет успех только в том случае, если блогер обладает талантом

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Актриса Елена Яковлева сказала, что только слышала о рэпере Моргенштерне, однако не против с ним поработать в театре.

В большом интервью "Собеседнику" Яковлева обсудила и выход на сцену МХАТа в качестве театральной актрисы Ольги Бузовой. Журналист отметил, что реакция критиков была отрицательной, на что актриса ответила, что "МХАТ сам нарвался".

Яковлева сказала, что не против непрофессиональных актеров на сцене, однако постановку ждет успех только в том случае, если блогер обладает талантом и спектакль интересен. А что касается конкретно Моргенштерна, то актриса даже не знает, как он выглядит, и только слышала о его эпатажности.

"Ох, но я его не видела ни разу. Как он выглядит? Интересный?" – спросила артистка.

Узнав, что у парня тату в виде трех шестерок на лице, Яковлева рассмеялась.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Тату можно загримировать. Ну и посмотреть на актерские способности. Может быть, он актерски как-то неимоверно способен. И если он будет сам к себе с пониманием и иронией относиться, а не исполнять звезду, у которой крыша едет, тогда – пожалуйста, это вполне может быть. Но это должна быть тема, скажем, на злобу дня, и уж конечно, не про Сталина я с ним буду играть", – сказала артистка.

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