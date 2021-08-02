Улыбка на миллион – Ольга Бузова вставила отцу новые зубы

Телеведущая и певица Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию по имплантации зубов для любимого отца. Теперь Игорь Бузов действительно может похвастаться "улыбкой на миллион", ведь примерно во столько она и обошлась

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Отец одной из самых знаменитых ведущих и шоу-див России может смеяться без стеснения. Теперь его проблема решена – у любимого 57-летнего отца Ольги Бузовой больше нет страха улыбаться в объективы камер.

По информации StarHit, операция обошлась ведущей в целый миллион рублей. Но, как известно, на благополучие и здоровье любимых родителей Ольга денег не жалеет.

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Кстати, оперировать Игоря Дмитриевича Ольга решила у проверенного стоматолога, клиентами которой являются многие публичные люди страны.

Родители бывшей ведущей "ДОМ-2" уже давно стали публичными людьми: дают интервью, попадают под прицелы камер. Вот и выглядеть они должны под стать знаменитой дочери. Они поддерживают девушку во всех ее начинаниях и всегда во всех скандалах принимают ее сторону.

Отец ведущей Игорь Бузов – коренной петербуржец. Он много лет был военнослужащим, потом пытался вести свой бизнес, после неудачи работал менеджером по продажам. Но уже какое-то время он живет в Москве и работает в команде дочери.

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