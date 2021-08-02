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Певица Татьяна Терешина на After-party Третьей Реальной Премии MUSICBOX в Москве

"Разлюбила человека" – Таня Терешина ушла от мужа

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (543)
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Sputnik Грузия
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Почти три года длился брак Тани Терешиной с бизнесменом Олегом Курбатовым, но сегодня она решила поставить точку в отношениях, опубликовав пост у себя в Instagram

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Российская певица и модель Татьяна Терешина заявила о разводе с бизнесменом Олегом Курбатовым.

Последние месяцы артистка редко делилась совместными фото со своим избранником, который, кстати, младше ее на 16 лет. Поклонники Татьяны считали, что у нее в семье что-то пошло не так. И вот теперь ясно, что брак дал трещину.

Певица Татьяна Терешина заявила о разводе с мужем
photo: Tanya Tereshina / Instagram
Певица Татьяна Терешина заявила о разводе с мужем

Буквально несколько часов назад Таня рассказала о том, что у нее пропали чувства к супругу и она с детьми хочет пожить отдельно от него.

"Не пытайте меня о причинах. Они конечно есть. На фоне них я тупо разлюбила человека, давно... но шанс на спасение чувств, семьи в целом я давала. И не один. Но больше у меня нет никаких чувств и поэтому я не вижу смысла жить вместе. Ну как сказать "никаких", – пишет артистка у себя в Instagram.






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Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

"Ухожу из этих отношений. Хочется сделать это без публичных скандалов, унижений и обид, хотя... обида есть, но я с этим работаю. И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать – не помогай. Только не трогай меня. Никогда", – обращается Терешина к Курбатову.

Певица Татьяна Терешина с дочкой Арис и виджей RU TV Слава Никитин на скачках Гран-При Радио Монте-Карло
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Татьяна Терешина с дочкой Арис и виджей "RU TV" Слава Никитин на скачках "Гран-При Радио Монте-Карло"

Напомним, Терешина стала популярной, когда начала работать в группе Hi-Fi, далее у певицы была сольная карьера. На счету у Татьяны роман с телеведущим Славой Никитиным (она жила с ним в гражданском браке и воспитывала совместную дочь Арис). Звезды расстались со скандалом шесть лет назад, но со временем сумели наладить отношения. От Курбатова артистка родила сына Арсения.

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Темы:
Светская хроника (543)

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