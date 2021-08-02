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Певица Ани Лорак

Как похожи: парные образы Ани Лорак с дочкой восхитили Сеть и Киркорова

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (543)
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Звезда улетела отдыхать в турецкий Бодрум и не перестает делиться вдохновляющими фотографиями и видеороликами

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак восхитила Сеть – поклонники обсуждают парные образы звезды и ее маленькой дочки.

42-летняя Лорак получает максимум от лета 2021. Звезда отдыхает в Турции с 10-летней наследницей от экс-супруга. Ани не скупится на яркие кадры с отпуска и с радостью показывает фанатам снимки с Софией, а также себя в сексуальных купальниках.

В этот раз певица снова устроила фотосессию с дочкой. Лорак и София надели одинаковые купальники в полоску. Популярный принт сыграл на руку певице – визуально удлинил ее силуэт и сделал фигуру еще стройнее.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

На фото певица и ее дочь позировали около роскошного бассейна на фоне не менее роскошной, но уединенной виллы в Бодруме.

"Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится", – попросила Ани в подписи к самой летней публикации.

"Какой кайф", "Какая дочка большая стала", "Как похожи", "Очень красивые", "Купальники – супер", – прокомментировали в Сети. К комментариям присоединился и Филипп Киркоров.

"Как вытянулась! Стройняжка, моя крестница", – написал король эстрады.

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Темы:
Светская хроника (543)
Теги:
Ани Лорак, Филипп Киркоров

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