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Супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева

"Письмо от предателя" – Алана Мамаева показала письмо Павла из тюрьмы

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (543)
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Sputnik Грузия
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Развод с супругом Павлом Мамаевым дался Алане тяжело. Теперь ее Instagram – поле битвы не только с бывшим супругом, но и его новой пассией, блогером Надеждой Санько

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Когда все попытки Аланы Мамаевой сохранить брак с футболистом Павлом Мамаевым не увенчались успехом, она открыто заявила о том, что новая любовница ее мужа – блогер Надежда Санько.

Для экс-супруги это стало ножом в спину, причем не только от спортсмена, но и от самой ведущей YouTube-шоу, так как девушек считали подругами.

Письмо Аланы Мамаевой Надежде Санько
photo: alana_mamaeva / Instagram
Письмо Аланы Мамаевой Надежде Санько

"Надин, ты мне посоветовала Катю Гордон как адвоката. Ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе все рассказывала, ты все знала. И не надо говорить, что мы были не подруги", – удивляется Мамаева.

Но слезы и обвинения в адрес Надежды – не единственные "украшения" Instagram Аланы. Накануне она выложила на обозрение старое письмо Павла, написанное в то время, когда он находился в тюрьме вместе с другом Александром Кокориным. Пост Алана подписала так: "Никогда не верьте никому! Письмо от предателя! Читай Надя!!!"

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Публикация от АЛАНА МАМАЕВА (@alana_mamaeva)

"Прошу тебя сохранить это письмо! Когда пройдет время и наступит допустим 2029 или 2037 годы, мы с тобой вместе прочитаем этот текст, ты повернешься ко мне и скажешь: "Паша, ты лучший в мире муж и спасибо тебе что ты у меня есть!" – вот только маленький кусочек из этого романтичного послания.

Боль расставания с любимым довели модель до морального истощения. Судя по сумбурному рассказу Аланы, у нее состоялся телефонный разговор с Надеждой, который прошел на повышенных тонах. Женщинам так и не удалось найти общий язык, и поэтому Алана пошла на "войну" в соцсетях. Каждый ее пост – "удар ниже пояса" по Павлу и его новой пассии.

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Темы:
Светская хроника (543)

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