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Актриса Кристина Асмус

Так одиноко? Асмус в мокрой майке без белья вызвала ажиотаж в Сети

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (544)
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Эротический снимок звезды фильма "Текст" и экс-супруги Гарика Харламова не дает покоя поклонникам

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус спровоцировала ажиотаж в Сети – звезда опубликовала горячий снимок в мокрой майке и без нижнего белья.

Асмус прилетела в Шри-Ланку, откуда часто делится новыми фотографиями. Недавно звезда поделилась новой публикацией, в которой показала себя в неожиданном образе.

Снимок Асмус в мокрой майке вызвал ажиотаж в Сети. Поклонники не перестают обсуждать очень горячий кадр бывшей жены Гарика Харламова.

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов

Фанаты даже разошлись в своих реакциях: половина оценила откровенный образ звезды, а вторая – раскритиковала Кристину за контент сексуального характера.

"Крис – ты огонь", "Это перебор", "Ой, все это уже видели в "Тексте", "Так одиноко?", "Меня бы Instagram забанил за такие выкрутасы", – написали подписчики.

Под публикацией высказался и Александр Цыпкин. Писатель пообещал актрисе, что скоро ее "сожгут светлые человечки", подразумевая подписчиц со статусами "любящая жена" и "мама очаровательных детей".

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Темы:
Светская хроника (544)
Теги:
Кристина Асмус

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