"Любовь моей жизни": Шейк легла на колени знаменитого мужчины

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Российская топ-модель Ирина Шейк оригинально поздравила своего друга: в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши звезда легла к нему на колени и призналась в любви.

Модель и дизайнер Burberry дружат много лет. Также знаменитости не перестают удивлять мир своими совместными проектами. Шейк очень тепло относится к Тиши и с радостью рекламирует и носит его вещи.

Недавно Шейк поделилась яркими снимками, на которых позировала с другом-именинником: Рикардо исполнилось 47 лет. Ирина показала, как проводит время после показов и съемок, - в перьях и на коленях у знаменитого друга.

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Модель в компании модельера и другими мужчинами смотрели телевизор и наслаждались ужином, состоящим из фаст-фуда: бургеров, картошки фри и кока-колы. Шейк довольно смеялась на коленях Тиши.

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Теперь ты от меня не отделаешься", - написала супермодель, которой давно приписывают роман с экс-супругом Ким Кардашьян - рэпером Канье Уэстом.

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