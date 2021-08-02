Съемка клипа на кавер песни "Мой рай" проходила с согласия самой МакSим

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко, который сегодня презентовал клип на кавер песни МакSим "Мой рай", рассказал о том, как получил разрешение от певицы на эту работу.

"Я хотел снять клип, что называется, своими силами. Мы с другом, который был режиссером и оператором, продумали сюжет и детали. Но все это было на бумаге. Я написал в директе Марине, выслал ей выступление Носорога (с шоу "Маска" – прим. ред. ). Я спросил, не будет ли она против, если я сниму видео на кавер. Она сказала: "Это отлично!" Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", – сказал Туриченко РИА Новости.

Также Кирилл пожелал МакSим скорейшего выздоровления и рассказал, что предложил певице спеть "Мой рай" дуэтом на одном из концертов и записать совместный трек.

Напомним, ранее Туриченко принял участие во втором сезоне шоу "Маска" на НТВ, где выступал в образе Носорога. Номера Кирилла вызывали большой интерес у фанатов группы "Иванушек" и любителей программы. Самыми популярными стали исполнения песен Adagio и "Мой рай".

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