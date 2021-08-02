Голая правда: экс-жена звезды Little Big похвасталась красавцем-бойфрендом

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бывшая жена солиста Little Big Ирина Смелая удивила сеть: певица похвасталась красотой нового возлюбленного-танцора.
После расставания с Ириной Смелой, известной как Tatarka, фронтмен Little Big подтвердил роман с Софьей Таюрской. Спустя время его экс-жена тоже показала поклонникам нового парня. Им стал танцор Даниил Патлах. Пара начала активно постить совместные фото в Сети, а также ходить на светские торжества. Отношения звезд набирают обороты, что подтверждает новая публикация Смелой.
Экс-возлюбленная Ильича уехала отдыхать в компании Патлаха и шокировала Сеть, а все потому, что сфотографировала бойфренда обнаженным.
Блогер поделилась деталями своего путешествия и серией волнующих и откровенных кадров.
На одном из снимков Tatarka показала танцора на яхте без плавок. Благодаря спортивной фигуре и природным пейзажам вокруг, черно-белая фотография вышла не только провокационной, но и очень стильной.
Не забыла Ира и про себя: звезда опубликовала снимок, на котором позировала в модном купальнике - с голубым верхом и черным низом. А аксессуаром выступила маска для подводного плавания.
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