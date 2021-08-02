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Певица Tatarka (Ирина Смелая)

Голая правда: экс-жена звезды Little Big похвасталась красавцем-бойфрендом

photo: smelaya_ira / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (548)
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Певица Tatarka сфотографировала бойфренда на совместном отдыхе и поспешила поделиться провокационным снимком с фанатами

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бывшая жена солиста Little Big Ирина Смелая удивила сеть: певица похвасталась красотой нового возлюбленного-танцора.

После расставания с Ириной Смелой, известной как Tatarka, фронтмен Little Big подтвердил роман с Софьей Таюрской. Спустя время его экс-жена тоже показала поклонникам нового парня. Им стал танцор Даниил Патлах. Пара начала активно постить совместные фото в Сети, а также ходить на светские торжества. Отношения звезд набирают обороты, что подтверждает новая публикация Смелой.

Экс-возлюбленная Ильича уехала отдыхать в компании Патлаха и шокировала Сеть, а все потому, что сфотографировала бойфренда обнаженным.

Блогер поделилась деталями своего путешествия и серией волнующих и откровенных кадров.

На одном из снимков Tatarka показала танцора на яхте без плавок. Благодаря спортивной фигуре и природным пейзажам вокруг, черно-белая фотография вышла не только провокационной, но и очень стильной.

Не забыла Ира и про себя: звезда опубликовала снимок, на котором позировала в модном купальнике - с голубым верхом и черным низом. А аксессуаром выступила маска для подводного плавания.

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Темы:
Светская хроника (548)

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