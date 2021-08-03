Моргенштерна унижали и мучали, пока он находился без сознания

Ролик длится 20 с лишним минут, но охватывает период более 10 часов, когда Моргенштерн находился без сознания

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На YouTube-канале рэпера Моргенштерна вышел ролик под названием "Первое в мире видео без сознания", который снимался в момент, когда молодой человек находился под общим наркозом.

Известный рэпер в очередной раз решил "прокачать" свою внешность и обзавестись новой, белоснежной улыбкой.

Чтобы полностью поставить новые зубы, Моргенштерну пришлось лечь под наркоз, но эпатажная звезда не могла это сделать без возможности "хайпануть" на этом процессе.

Главными действующими лицами ролика являются сам рэпер, его друг Александр, который шутил, издевался и обзывал Моргенштерна в бессознательном состоянии, а также врачи, сделавшие исключение для столь известного и богатого клиента и позволившие устроить в клинике целое шоу.

Ролик длится 20 с лишним минут, но охватывает период более 10 часов, когда Моргенштерн находился без сознания. В течение этого времени друг Саня пытался его разбудить, рисовал на его лице и теле фломастером, кидал скомканную бумагу в рот рэперу, представляя, что это баскетбольная корзина и многое другое.

Видео за сутки набрало более двух миллионов просмотров. Судя по комментариям, ролик очень понравился зрителям: "Морген даже спящим делает годноту, молодец, пацанчик"; "Морген делает топ-контент даже когда спит, гений даже без сознания"; "Самый офигенный клип, за всю историю его творчества"; "Крутой контент даже когда чел без сознания, Я всегда знала что он гении, Егору Криду такое и не снилось, А Элджей нервно курит в сторонке"; "Блин, мне 63 года, но Моргена смотрю с удовольствием. Гений, он и в безсознанке - гений!!!"

В конце Саня и Алишер дают понять, что в ролике показано не все, что было снято в тот день, а, значит, в совсем скоро история спящего Моргенштерна продолжится.