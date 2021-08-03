"В полном сознании": директор МакSим рассказала о нынешнем состоянии певицы

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Директор певицы МакSим рассказала о нынешнем состоянии звезды – слова Маргариты Соколовой вселили надежду в фанатов.

Популярная певица попала в больницу 15 июня, после чего ее ввели в кому и подключили к ИВЛ. Недавно стало известно, что Марина Максимова пришла в себя, но врачи все еще не готовы делать какие-то прогнозы.

"Марина чувствует себя намного лучше. Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать всё", - рассказала Соколова.

На днях директор МакSим поговорила с журналистами интернет-портала riafan.ru и поделилась новостями о состоянии звезды.

"Ей лучше. Сейчас самое главное – замереть, расслабиться, дать ей спокойствие и поменьше говорить про это. И тогда она выздоровеет", – сказала Маргарита и попросила дать исполнительнице немного времени.

Соколова выразила благодарность всем неравнодушным поклонникам и призналась, что ее тронул поступок Кирилла Туриченко, выпустившего клип на песню Максимовой – "Мой рай". Известно, что съемка клипа на кавер проходила с согласия Марины.

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