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Актриса и певица Наталия Орейро

"Прощай, блондинка" – Наталия Орейро сменила образ

© photo: Sputnik / Viktor Vitolskiy
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (556)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210803/252495843/Proschay-blondinka--Nataliya-Oreyro-smenila-obraz.html

Звезда сериала "Дикий ангел" недавно предстала в непривычном для себя откровенном образе – волосы блонд и пиджак на голое тело

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. "Прощай, блондинка, ты мне понравилась. Но я – восточная брюнетка", – так подписала певица свой пост в Instagram и снова преобразовалась в роковую темноволосую красотку, пробыв блондинкой месяц с небольшим.

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Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

"Огонь во всех цветах", "брюнетка – огонь", – пишут восторженные подписчики

Напомним, в конце июля уругвайская актриса и певица Наталия Орейро (Natalia Oreiro) приятно удивила своих поклонников, преобразовавшись в блондинку. Звезда сериала "Дикий ангел" тогда опубликовала пост, где предстала в непривычном для себя откровенном образе – волосы блонд и пиджак на голое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

Любопытно, что посты Наталии имеют и русское звучание. Ее Instagram жителям постсоветского пространства теперь еще приятнее и легче читать – не надо прибегать к онлайн-переводчикам.

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Темы:
Светская хроника (556)
Теги:
Наталия Орейро

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