"Прощай, блондинка" – Наталия Орейро сменила образ

Звезда сериала "Дикий ангел" недавно предстала в непривычном для себя откровенном образе – волосы блонд и пиджак на голое тело

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. "Прощай, блондинка, ты мне понравилась. Но я – восточная брюнетка", – так подписала певица свой пост в Instagram и снова преобразовалась в роковую темноволосую красотку, пробыв блондинкой месяц с небольшим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

"Огонь во всех цветах", "брюнетка – огонь", – пишут восторженные подписчики

Напомним, в конце июля уругвайская актриса и певица Наталия Орейро (Natalia Oreiro) приятно удивила своих поклонников, преобразовавшись в блондинку. Звезда сериала "Дикий ангел" тогда опубликовала пост, где предстала в непривычном для себя откровенном образе – волосы блонд и пиджак на голое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

Любопытно, что посты Наталии имеют и русское звучание. Ее Instagram жителям постсоветского пространства теперь еще приятнее и легче читать – не надо прибегать к онлайн-переводчикам.

Читайте также: