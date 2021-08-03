"На грани": Седокова прокомментировала слухи о разрыве с мужем

Бывшая солистка самой сексуальной группы России пожаловалась на одиночество и рассказала о тяжелом периоде в своей жизни

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оставшаяся в одиночестве певица Анна Седокова пожаловалась на судьбу – звезда прокомментировала слухи о разрыве с мужем.

Седокова, которая никогда не скрывала нежные отношения со спортсменом Янисом Тиммой, осталась одна в Москве. Муж звезды улетел на заработки в США. В СМИ тут же начали говорить о вероятном расставании влюбленных, что сказалось на состоянии певицы.

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Седокова прокомментировала слухи о разрыве с молодым мужем. Звезда призналась, что тяжело справляется с обсуждениями публики.

"Не знаю, как это выдержала. Это был самый сложный период в моей жизни. Я в Москве, одна, без семьи. Я вообще как лет с 16 не была никогда без семьи", – заявила артистка в Instagram.

Тяжелое время совпало с выходом альбома, концертами и участием в съемках телешоу, что привело Анну в состояние "на грани".

Тем не менее, впереди звезду ждут несколько чудесных дней, когда семья воссоединится. Но после этого Янис снова улетит за океан.

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