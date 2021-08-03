Невеста Моргенштерна записала видео под хит Монеточки и взорвала TikTok

Возлюбленная эпатажного рэпера старается не отставать от своего избранника и удивляет фанатов новыми образами

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Невеста рэп-исполнителя Моргенштерна - Дилара Зинатуллина взорвала TikTok: блогер записала видео под хит певицы Монеточки.

Дилара и Моргенштерн - самая яркая пара поколения Instagram. Поклонники не перестают следить за их жизнью, обсуждая шикарные праздники, отдых, скорую свадьбу и даже будущее потомство знаменитостей. А каждое видео от Алишера и Дилары становится хитом в соцсетях.

photo: Morgen_Shtern / Instagram Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

Так вышло и в этот раз: возлюбленная Моргенштерна поделилась роликом в TikTok: на видео девушка "зажигает" под хит Монеточки - "Каждый раз".

​Дилара в стильном топике коричневого цвета похвасталась новой прической - мелкими афрокудрями - и призналась, что любит творчество известной певицы.

"Взгляд как у кошки"; "Ой ну такая красотка"; "Такая красивая, не могу", - написали в сети, а некоторые фанаты заметили, что без кудрей Диларе было лучше.

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