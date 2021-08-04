"Телевизора в реанимации у МакSим нет" – менеджер рассказала о состоянии певицы

Певица передаёт всем поклонникам огромный привет и благодарность за то, что они за нее переживали

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Представитель МакSим Маргарита Соколова поделилась самыми последними новостями о состоянии певицы. Благие вести Маргарита опубликовала у себя в Instagram.

"Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются", - пишет представитель.

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"В новостях немного преувеличили - телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации - во-первых это запрещено, во-вторых врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице )))", - комментирует Соколова вчерашние новости о МакSим в СМИ.

Дальше менеджер пишет, что певица передаёт всем поклонникам огромный привет и благодарность за то, что они за нее переживали, надеется в скором времени поблагодарить всех лично.

Напомним, что певицу МакSим вывели из комы в начале недели. Звезда пришла в себя и вступила в диалог с врачами. Марину Максимову (настоящее имя певицы – ред.) госпитализировали 15 июня с запущенной формой пневмонии, после чего ввели в искусственную кому. Все это время звезда боролась за жизнь, а фанаты и семья не переставали надеяться на чудо. И оно случилось.

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