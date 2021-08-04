Герцогине Меган Маркл сегодня 40 лет – 3 любопытных факта об имениннице-бунтарке

Звезда сериала "Форс-мажоры", бывшая актриса и фотомодель, супруга герцога Сассекского Меган Маркл отмечает сегодня день рождения

Меган стукнуло уже сорок. Подготовили для вас три любопытных факта об имениннице.

Герцогиня-гурман

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Markle 💜 (@meganmarkleoffical_)

Как и ее героиня в сериале "Форс-мажоры", в жизни Меган – настоящая гурман. В одном из своих интервью Маркл поделилась, что ради новых блюд специально ищет новые рестораны. Также именинница прекрасно готовит и любит радовать близких вкусной едой.

Герцогиня-католичка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Markle (@marklemeganoffical)

Благодаря своей маме Меган получила отличное образование. Мать именинницы заботилась о дочери и старалась дать ей все самое лучшее. Более шести лет Меган провела в католической школе для девочек "Immaculate Heart".

Герцогиня-каллиграф

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Markle (@marklemeganoffical)

Жена принца Гарри очень любит рукописное письмо. Когда она училась в католической школе, работала над своим почерком безустанно. Теперь многочасовые упражнения позволяют считать ее почерк идеальным.

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