14:14 04 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6919
  • 100 RUB4.2633
  • USD3.1048
Поиск
Певица Ольга Бузова

"Красивая секси" – Бузова о своем новом фото в купальнике

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (552)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1e/252461486.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210804/252502389/Krasivaya-seksi--Buzova-o-svoem-novom-foto-v-kupalnike.html

Трудолюбивая Бузова даже в отпуске не перестает работать – каждый день выкладывает новые фото в купальниках

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Вторую неделю шоу-дива Ольга Бузова отдыхает на побережье в Греции. Закончив сложный проект в Африке, Ольга побыла в столице несколько дней и отправилась получать загар на прекрасный Миконос.

Ольга Бузова отдыхает в Греции
photo: buzova86 / Instagram
Ольга Бузова отдыхает в Греции

Трудолюбивая Бузова даже в отпуске не перестает работать – каждый день выкладывает новые фото в купальниках. Это и понятно – в соцсетях главное – ни дня без строчки, ни дня без фото в купальнике. Вот и в этот раз в красном купальнике Бузова дает пост-карусель и подписывает его: "Сфоткай меня типо я красивая секси выхожу из бассейна".

"Зашла чисто комментарии почитать, много тут таких?", "Оля, ты поправилась, тебе очень хорошо", "Что не день, то 100 500 фото. Моя лента не успевает обрабатывать столько красоты в сутки. Оль, перекури, пусть Инстаграм отдохнет от такого количества контента", – комментируют пост подписчики.

 

​Вот только злые подписчики не всегда радуют Ольгу лайками и адекватными комментариями. Вот пример, под этим последнем постом в TikTok кто-то "очень добрый" пишет: "Оля, ты перестала пить коньяк по утрам?"

 

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (552)
Теги:
Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лагуна в патагонской провинции Чубут (Аргентина), ставшая розовой из-за попавших в нее химикатов
Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото
Скандал Тимановской: что произошло в Токио?
Скандал Тимановской: что произошло в Токио? - видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться