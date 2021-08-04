"Красивая секси" – Бузова о своем новом фото в купальнике

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Вторую неделю шоу-дива Ольга Бузова отдыхает на побережье в Греции. Закончив сложный проект в Африке, Ольга побыла в столице несколько дней и отправилась получать загар на прекрасный Миконос.
Трудолюбивая Бузова даже в отпуске не перестает работать – каждый день выкладывает новые фото в купальниках. Это и понятно – в соцсетях главное – ни дня без строчки, ни дня без фото в купальнике. Вот и в этот раз в красном купальнике Бузова дает пост-карусель и подписывает его: "Сфоткай меня типо я красивая секси выхожу из бассейна".
"Зашла чисто комментарии почитать, много тут таких?", "Оля, ты поправилась, тебе очень хорошо", "Что не день, то 100 500 фото. Моя лента не успевает обрабатывать столько красоты в сутки. Оль, перекури, пусть Инстаграм отдохнет от такого количества контента", – комментируют пост подписчики.
Вот только злые подписчики не всегда радуют Ольгу лайками и адекватными комментариями. Вот пример, под этим последнем постом в TikTok кто-то "очень добрый" пишет: "Оля, ты перестала пить коньяк по утрам?"
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