Вместе с отцом: маленький сын Гуфа стал звездой клипа Егора Крида - видео

Юный наследник поделился результатами своей первой работы и вызвал восхищение звездной мамы и поклонников

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сын российского рэпера Гуфа стал звездой нового видео Егора Крида – об этом рассказала его мама-блогер Айза Долматова.

Не так давно состоялся релиз нового альбома Егора Крида, который тут же стал самым обсуждаемым в российском шоу-бизнесе. Музыкант решил не терять времени зря и сразу же выпустил клип на песню из альбома. В записи трека и съемках ролика поучаствовал рэпер Гуф, но не один, а в компании своего сына.

Дебютом наследника похвасталась мама мальчика и экс-жена Гуфа Айза Долматова. Звезда поделилась небольшим отрывком из видео Крида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

"Сэм за час выучил партию отца и приехал на съемки. И как настоящий профессионал снялся в клипе "Автомат", я горжусь сыном", – написала Долматова и добавила, что это того стоило.

Сэм также поделился своими эмоциями. Сын Гуфа заявил, что был рад стать частью съемочного процесса, чем порадовал фанатов родителей.

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