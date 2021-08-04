Вместе с отцом: маленький сын Гуфа стал звездой клипа Егора Крида - видео

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сын российского рэпера Гуфа стал звездой нового видео Егора Крида – об этом рассказала его мама-блогер Айза Долматова.
Не так давно состоялся релиз нового альбома Егора Крида, который тут же стал самым обсуждаемым в российском шоу-бизнесе. Музыкант решил не терять времени зря и сразу же выпустил клип на песню из альбома. В записи трека и съемках ролика поучаствовал рэпер Гуф, но не один, а в компании своего сына.
Дебютом наследника похвасталась мама мальчика и экс-жена Гуфа Айза Долматова. Звезда поделилась небольшим отрывком из видео Крида.
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"Сэм за час выучил партию отца и приехал на съемки. И как настоящий профессионал снялся в клипе "Автомат", я горжусь сыном", – написала Долматова и добавила, что это того стоило.
Сэм также поделился своими эмоциями. Сын Гуфа заявил, что был рад стать частью съемочного процесса, чем порадовал фанатов родителей.
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