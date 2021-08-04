Заперта и с туманом в голове: Бритни Спирс "попала в плен" на курорте

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Певица Бритни Спирс снова попала в заголовки СМИ: звезда "попала в плен" в отпуске на солнечных Гавайях.
Певица и ее бойфренд-тренер Сэм Асгари проводят отпуск на тропическом курорте. Все начиналось хорошо, пока звезда не угодила в неприятное приключение. В одну ночь Спирс оказалась заперта в ванной комнате.
Певица рассказала, что захотела понежиться в ванне перед сном и опробовать крем для тела, который способствует лучшему засыпанию.
"Я пришла в ванну и нашла там остатки утреннего кофе. Поняла, что это мерзко, но не стала его выливать. Потом я начала искать молочко для умывания, но не смогла найти его. 15 минут я вспоминала, где оно может быть, и вспомнила, что нужно посмотреть во второй ванне. Когда я начала выходить, я поняла, что дверь захлопнулась. Замок заклинило. Я оказалась заперта там, пока мой парень спал. Но его невозможно разбудить, даже под угрозой землетрясения", - пожаловалась певица.
Но звезда все-же смогла докричаться до бойфренда, который попытался открыть дверь. Только его попытки оказались провальными. Тогда Асгари вызвал на помощь спасателей.
Все время, пока Бритни находилась в "плену", звезда почувствовала "туман в голове", от которого ее спас утренний кофе, а после спасатели смогли открыть дверь и выпустить звезду.
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