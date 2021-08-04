Скоро в кино: в сети появился первый трейлер "Золушки" с Билли Портером

Зрители обсуждают скорую премьеру сказки и восхищаются красочными кадрами с Камиллой Кабельо и ее эпатажным партнером

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Первый официальный трейлер фильма "Золушка" с Камиллой Кабельо и Билли Портером в главных ролях появился в сети: ролик набрал больше миллиона просмотров.

Весной 2020-го года стало известно, что роль феи в новой экранизации сказки о Золушке сыграет эпатажный актер Билли Портер, 51-летний артист славится своими провокационными нарядами и высказываниями. Например, Билли заявил, что классическая сказка для нового поколения зрителей будет гендерно-нейтральной.

Не так давно на YouTube появился первый трейлер новой "Золушки": ролик привлек внимание огромного количества поклонников. На настоящий момент его просмотрело больше миллиона интернет-пользователей.

Такую популярность можно объяснить не только присутствием Портера, но и появлением главной героини - певицы Камиллы Кабельо.

Премьера долгожданной и необычной сказки-мюзикла запланирована на сентябрь 2021 года.

Читайте также: