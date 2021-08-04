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Камила Кабельо

Скоро в кино: в сети появился первый трейлер "Золушки" с Билли Портером

© AFP / STEVEN FERDMAN
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (557)
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Sputnik Грузия
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Зрители обсуждают скорую премьеру сказки и восхищаются красочными кадрами с Камиллой Кабельо и ее эпатажным партнером

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Первый официальный трейлер фильма "Золушка" с Камиллой Кабельо и Билли Портером в главных ролях появился в сети: ролик набрал больше миллиона просмотров.

Весной 2020-го года стало известно, что роль феи в новой экранизации сказки о Золушке сыграет эпатажный актер Билли Портер, 51-летний артист славится своими провокационными нарядами и высказываниями. Например, Билли заявил, что классическая сказка для нового поколения зрителей будет гендерно-нейтральной.

Не так давно на YouTube появился первый трейлер новой "Золушки": ролик привлек внимание огромного количества поклонников. На настоящий момент его просмотрело больше миллиона интернет-пользователей.

Такую популярность можно объяснить не только присутствием Портера, но и появлением главной героини - певицы Камиллы Кабельо.

Премьера долгожданной и необычной сказки-мюзикла запланирована на сентябрь 2021 года.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (557)

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