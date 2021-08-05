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Москвичка дорого поплатилась за желание сняться в клипе Моргенштерна

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (558)
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https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210805/252504429/Moskvichka-dorogo-poplatilas-za-zhelanie-snyatsya-v-klipe-Morgenshterna.html

Мошенники смогли выманить у женщины 50 тысяч рублей, угрожая распространить интимное фото

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Жительница Москвы стала жертвой мошенников, которые вымогали у нее деньги, угрожая распространить интимное фото, которое девушка предоставила ради съемок в клипе рэпера Моргенштерна.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 33-летняя женщина, по некоторым данным генеральный директор одной из компаний, заполнила заявку на кастинг в клип Моргенштерна. С ней связались "организаторы" и попросили прислать интимную фотографию, якобы для согласования.

После этого мошенники потребовали от своей жертвы 20 тысяч рублей в обмен на то, чтобы фотография не попала в Сеть и не дошла до коллег и родственников. Женщина заплатила, но вымогательства не прекратились.

В течение двух месяцев мошенники выманили у жертвы 50 тысяч рублей, после чего женщина не выдержала и обратилась в полицию за помощью.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (558)
Теги:
Моргенштерн

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