"Завтра в ЗАГС": Бузова подтвердила свою "беременность" от повара

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Российская певица и телезвезда Ольга Бузова шокировала фанатов – звезда подтвердила свою "беременность" от известного шеф-повара.
Бузова опубликовала новый пост в Instagram, где показала заключительный день отпуска на острове Миконос. Всю неделю ведущая любовалась местными красотами, плакала от вида голубых крыш и фотографировалась в купальнике, а прошлым вечером сходила в ресторан, где работает известный повар по прозвищу Salt Bae. Бузова познакомилась с Нусрете Гекче и даже сфотографировалась со звездой турецкой кухни.
"С человеком, который создал свою империю с нуля, показав всем, что все возможно. Восхищена им. Сорри за плохое качество фото, не хотелось отвлекать Гехче от работы", – написала Бузова и призвала фанатов побольше мечтать.
В комментариях подписчики обратили внимание на свободный сарафан Бузовой. Многим показалось, что под своим нарядом звезда прячет лишний вес или беременность.
"Кажется, ты от него уже беременна. Батюшки", – написала одна из фанаток, на что Бузова решила ответить с иронией.
"Ага, завтра в ЗАГС идем", – ответила телеведущая.
Читайте также:
-
"Через тернии к звездам": Бузова упала в реку и опозорилась в Сети
-
МХАТ перенес спектакли с Бузовой на неопределенный срок: что случилось?
-
"Сколько заплатила Бузова грузинам?" – два грузина посвятили песню певице и взорвали Сеть
-
Настроение "Бузова" – ведущая удивила публику странными танцами