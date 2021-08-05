"Завтра в ЗАГС": Бузова подтвердила свою "беременность" от повара

Телезвезда ответила на самые неудобные вопросы поклонников и спровоцировала слухи об изменениях в личной жизни

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Российская певица и телезвезда Ольга Бузова шокировала фанатов – звезда подтвердила свою "беременность" от известного шеф-повара.

Бузова опубликовала новый пост в Instagram, где показала заключительный день отпуска на острове Миконос. Всю неделю ведущая любовалась местными красотами, плакала от вида голубых крыш и фотографировалась в купальнике, а прошлым вечером сходила в ресторан, где работает известный повар по прозвищу Salt Bae. Бузова познакомилась с Нусрете Гекче и даже сфотографировалась со звездой турецкой кухни.

photo: buzova86 / Instagram Ольга Бузова и шеф-повар Нусрете Гекче

"С человеком, который создал свою империю с нуля, показав всем, что все возможно. Восхищена им. Сорри за плохое качество фото, не хотелось отвлекать Гехче от работы", – написала Бузова и призвала фанатов побольше мечтать.

В комментариях подписчики обратили внимание на свободный сарафан Бузовой. Многим показалось, что под своим нарядом звезда прячет лишний вес или беременность.

"Кажется, ты от него уже беременна. Батюшки", – написала одна из фанаток, на что Бузова решила ответить с иронией.

"Ага, завтра в ЗАГС идем", – ответила телеведущая.

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