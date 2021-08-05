Юлия Барановская похвасталась обложкой журнала со своим фото в Сети

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Телеведущая Юлия Барановская стала героиней обложки и текста нового выпуска Fashion People Magazine, о чем радостно рассказала у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

"Юленька, ты самая красивая, прекрасная…", "Вот люблю вас, за правду и эмоции. Я такая же, только не всегда мне это помогает. Но вы молодец, смотрю вас и восхищаюсь", "Дорогая Юлия, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности", – пишут восторженные подписчики.

Напомним, известная российская телеведущая и мама троих детей, бывшая жена Андрея Аршавина, Юлия Барановская ведет активную жизнь. Она работает в кадре, посещает светские мероприятия и путешествует вместе с детьми. И вот уже скоро в продаже глянцевый журнал с этими прекрасными фото Юлии.

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