"Правильно делает, что выгоняет людей!" – актриса Наталья Селезнева о худруке Меньшикове

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Вдова бывшего худрука Театра имени Ермоловой актриса Наталья Селезнева встала на сторону нынешнего руководителя театра Олега Меньшикова.

Совсем недавно в театре разгорелся скандал из-за повального увольнения артистов. Вдова Андреева встала на защиту Меньшикова.

Актриса не понимает негатива в адрес Олега Меньшикова, которого публика обвиняет в массовом увольнении театральных артистов.

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov Олег Меньшиков

"Андреев два года уговаривал Меньшикова прийти в их театр, вел с ним переписку, – свидетельствует Наталья Селезнева. – Только в Олеге Андреев видел своего преемника. Не было у него других кандидатов… Меньшиков правильно делает, что выгоняет людей, которые приходят в театр только получать зарплату", – говорит в интервью "Комсомольской Правде" Наталья Селезнева.

Напомним, за последнее время Театр имени Ермоловой покинуло около 20 артистов, среди которых оказалась дочь легендарного Анатолия Папанова, отдавшая этой сцене более 40 лет жизни. И винят во всех этих массовых увольнениях худрука. Популярный актер Олег Меньшиков в 2012 году сменил на посту худрука театра народного артиста СССР Владимира Андреева. Тогда труппа восприняла его назначение с надеждой и радостью, а теперь актеры его, мягко говоря, недолюбливают, винят в увольнениях.

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