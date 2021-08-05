Как Милла Йовович поддерживает на съемках дочь-актрису

Сейчас дочь Йовович снимается в фильме "Питер Пэн и Венди", где играет главную роль. Картина должна выйти в прокат через год, сейчас в полном разгаре съемки

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Голливудская актриса Милла Йовович часто делится у себя в Instagram семейными фото и видео. Очень много публикаций актрисы посвящены ее старшей дочери Эвер, которая сейчас снимается в кино.

Милла, судя по всему, пошла в мать Галину Логинову. Та всегда поддерживала юную актрису во время съемок в начале ее головокружительной карьеры. И вот теперь мама Милла почти всегда рядом с юной звездой дочкой Эвер Андерсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

"Какой невероятный опыт у меня с моим первенцем @everanderson, когда она приступает к последнему этапу своих эпических съемок в роли Венди Дарлинг в новом фильме", – подписала пост актриса.

Сейчас Эвер снимается в фильме "Питер Пэн и Венди", где она играет главную роль. Картина должна выйти в прокат через год, сейчас в полном разгаре съемки.

Милла не участвует в съемках, но приезжает на площадку, чтобы помочь "своему первенцу" подготовиться к хорошей игре и провести с ней перерывы между дублями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ever Anderson (@everanderson)

Милла рассказала, что вся съемочная группа стала большой семьей. Актриса призналась, что будет с удовольствием вспоминать это время даже после завершения работы над фильмом.

На заре карьеры Миллы ее замечательная мама была ей и другом, и продюсером, и директором в мире кино. Советская актриса Галина Логинова смогла вырастить звезду мирового масштаба. И вот теперь сама Милла Йвович делает для дочери то, что когда-то делала для нее мама.

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