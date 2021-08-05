Пока не звонила: Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим

Ведущая "Дома-2" ответила на вопросы инстаподписчиков и прокомментировала новости из жизни вышедшей из комы поп-звезды

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Ведущая Ксения Бородина высказалась о состоянии здоровья певицы МакSим – звезда "Дома-2" ответила на вопросы подписчиков.

Больше месяца фанаты следили за новостями о состоянии Марины Максимовой, которая попала в больницу с пневмонией, а после была введена в искусственную кому. В настоящее время состояние певицы улучшилось и она пришла в себя. Беспокойство за жизнь коллеги выражали звезды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Бородина, которая даже хотела позвонить артистке.

На своей странице в Instagram Бородина прокомментировала хорошие новости о МакSим. Ведущая ответила на вопрос одного из подписчиков.

photo: borodylia / Instagram Ксения Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим

"Я очень рада, слава Богу. Нет, пока не звонила, а вы считаете, что сейчас человеку нужны звонки? Конечно же нет", – написала Ксения.

До этого Бородина рассказала о своем разводе с Курбаном Омаровым: телезвезда призналась, что хотела сохранить хрупкий мир в браке.

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