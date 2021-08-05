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Певица Манижа

Манижа пережила нервный срыв за день до "Евровидения-2021"

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (566)
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Sputnik Грузия
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О неприятном инциденте накануне финала популярного конкурса певица рассказала в интервью российскому изданию

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Певица Манижа сделала неожиданное признание: в новом интервью звезда заявила, что пережила нервный срыв перед финалом конкурса "Евровидение-2021".

Манижа проснулась знаменитой после своего выступления на "Евровидении" в Роттердаме. Благодаря своей песне про силу русских женщин - Russian Woman, звезда приобрела поклонников по всему миру.

В новом интервью для КП Манижа рассказала, через что ей пришлось пройти накануне финала конкурса: звезда призналась, что пережила нервный срыв, который заставил ее задуматься о том, чтобы бросить все.

"Я не планировала "Евровидение" вообще. Все, что было до, - шутки и приколы", - рассказала певица и вспомнила, как ей было тяжело по сравнению с другими конкурсантами.

"У других был год, а то и два на подготовку, а у меня несколько дней. Я поняла, что успех не равен усилиям. Порой усилий отдаешь больше, а получаешь меньше. А иногда сделаешь мало усилий и получишь очень много", - отметила Манижа и добавила, что для ментального здоровья важны встряски и удары.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (566)
Теги:
Манижа, Евровидение

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