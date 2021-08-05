Манижа пережила нервный срыв за день до "Евровидения-2021"

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Певица Манижа сделала неожиданное признание: в новом интервью звезда заявила, что пережила нервный срыв перед финалом конкурса "Евровидение-2021".
Манижа проснулась знаменитой после своего выступления на "Евровидении" в Роттердаме. Благодаря своей песне про силу русских женщин - Russian Woman, звезда приобрела поклонников по всему миру.
В новом интервью для КП Манижа рассказала, через что ей пришлось пройти накануне финала конкурса: звезда призналась, что пережила нервный срыв, который заставил ее задуматься о том, чтобы бросить все.
"Я не планировала "Евровидение" вообще. Все, что было до, - шутки и приколы", - рассказала певица и вспомнила, как ей было тяжело по сравнению с другими конкурсантами.
"У других был год, а то и два на подготовку, а у меня несколько дней. Я поняла, что успех не равен усилиям. Порой усилий отдаешь больше, а получаешь меньше. А иногда сделаешь мало усилий и получишь очень много", - отметила Манижа и добавила, что для ментального здоровья важны встряски и удары.
Читайте также:
- За победой в коротком платье: Манижа назвала рецепт успеха на "Евровидении"
- Скандал "Евровидения-2021" – Манижу обвинили в плагиате за красный комбинезон
- Неожиданные факты о семье Манижи: дед певицы был секретным агентом?
- Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья
- "Мыла полы в подъездах" – как мать Манижи смогла прокормить пятерых детей
-
Бьет по карману: сколько Манижа потратила на "Евровидение-2021"?