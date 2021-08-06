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Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков

Видео внучки Олега Табакова – малышке Мии исполнился годик

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (567)
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Sputnik Грузия
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Еще совсем недавно светские хроники пестрели заголовками о том, что артист Павел Табаков (сын покойного Олега Табакова и Марии Зудиной – ред.) стал папой. И вот теперь свежие новости из звездного семейства

Малышка Мия Павловна отпраздновала свой первый годик. Любимую внучку с этим замечательным днем поздравила у себя в Instagram ее звездная бабушка.

"Ровно год назад родилась Миа Павловна Табакова! Я поздравляю ее родителей Павла и Соню с рождением веселой и доброй девочки! Поздравляю всех, кого объединила Миа) Счастья ей, здоровья, радости)! Как прекрасно, что она есть)!!!" – Пишет Марина Вячеславовна в посте под видео.

То, что у него и его коллеги по цеху Софьи Сеницыной растет плод любви, стало известно буквально в начале лета. О существовании малышки, кстати сказать, рассказала широкой публике ее бабушка. Тогда Марина Зудина опубликовала у себя в Instagram новость о десятимесячной внучке.

Напомним, Павел Табаков не рассказывал о своих отношениях с Софьей очень долго. Лишь недавно стало известно об его отцовстве. "Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу", – поясняет свою позицию 26-летний Павел Табаков.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (567)
Теги:
Олег Табаков

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