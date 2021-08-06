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Теона Контридзе

"Хэйтеры пишут, что я жирная корова"– Теона Контридзе дала откровенное интервью

photo:Teona Kontridze & Band / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (570)
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Звезда джаза откровенно рассказала о личной жизни и том, как справляется с хейтом в социальных сетях

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В откровенном интервью на YouTube-канале Fametime TV с Лаурой Джугелией джазвумен рассказала о самом сокровенном – дочери от "фабриканта" Юрия Титова, отношении к своему лишнему весу и кто шьет ее бесподобные сценические платья.

В начале двухтысячных у Теоны был бурный роман с участником "Фабрики звезд 4" Юрием Титовым. В итоге у пары родилась дочь Реди-Мариам. Но Теона и Юрий так и не поженились. Более того, артист не захотел заниматься воспитанием ребенка. Отца девочке заменил нынешний муж певицы Николай Клопов, с которым они воспитывают совместного сына Георгия.

Певица рассказала, что научилась любить себя такой как есть, отпустила свои корни в то время как "хейтеры пишут, что я жирная корова".  

Теона показала свои сценические платья, их ей шьет знаменитый травести Заза Наполи, у которого собственное ателье. И каждый такой блестящий наряд весит от трех до четырех с половиной килограммов.

А еще был вопрос о том, как певица выдерживает такой вес сценических нарядов и сколько килограммов она теряет за концерт. "Три килограмма, ну, два с половиной… Я когда снимаю, это как кольчуга", – делится певица.

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Темы:
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