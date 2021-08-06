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Певица Полина Гагарина

"Пап, а вдруг мама не вернется" – бывший муж певицы Полины Гагариной откровенно о семье

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Экс-супруг российской поп-дивы Полины Гагариной – Дмитрий Исхаков – поделился своими родительскими чувствами

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Бывший муж певицы Гагариной Дмитрий Исхаков даже сейчас, когда пара давно рассталась, поддерживает прекрасные отношения с детьми и Полиной. Недавно у себя в Instagram он рассказал о взаимоотношениях с дочерью Мией и сыном Полины Гагариной – Андреем.

Скрин поста Дмитрия Исхакова
Instagram / isxakov
Скрин поста Дмитрия Исхакова

"Когда я стал отчимом Андрею, в 35 своих лет, я первый раз в жизни осознал и почувствовал роль отца. Андрей потрясающий человек с большим сердцем", – пишет Исхаков.

Фотограф признался, что рождение малышки полностью изменило его жизнь. После появления девочки на свет он стал еще более внимательным и чутким.

"Я часто не спал ночами, смотрел, как она дышит. Каждую ночь и утро я нес вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места. Понимаю, что все это не слишком здорово, но я таков. По мере сил стараюсь не давать эмоциям и страхам захлестывать и выходить через край", – рассказал Дмитрий.

Рассказал Исхаков и о том, как Мия ждет маму с работы и переживает.

"Пап, а вдруг мама не вернется". Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребенка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ним. Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить чаду чувство надежности, защищенности, любви", – пишет фотограф.

Напомним, причина развода Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной до сих пор неизвестна. Бывшие супруги разошлись без скандала и выноса сора из избы. И если Гагарина вообще не вспоминает об экс-супруге в социальных сетях и интервью, то Исхаков периодически признается, что скучает.

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