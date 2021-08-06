"Слаще поцелуев нет" – поклонники о фотографиях Зары в соцсетях

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Певица Зара поделилась семейными фото у себя в Instagram. Снимки певицы с папой и сыновьями растрогали подписчиков звезды.

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Надо заметить, певица не часто выкладывает в сетях семейные фото, но, когда это все-таки происходит, каждый ее пост с фото собирает десятки тысяч лайков и тысячи комментариев.

Instagram / zara_music Скрин поста Зары

"Слаще поцелуев нет - чем целовать любимое чадо", "Какие вы красивые, с какой любовью папочка на тебя смотрит", "Максим с помадой на щеке - просто супер! Зарочка! Прекрасного Вам отдыха в кругу своей семьи!", - пишут восторженные подписчики.

Напомним, Зара была замужем дважды, но теперь она в разводе. Ее первым избранником стал бизнесмен Сергей Матвиенко, в браке с которым звезда прожила полтора года. От второго мужа, Сергея Иванова певица родила двоих сыновей: Даниила (11 лет) и Максима (9 лет).

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